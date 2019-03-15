В Госдуме назвали нонсенсом санкции ЕС за инцидент в Керченском проливе

Решение Евросоюза сделать объектом санкций из-за инцидента в Керченском восемь российских военных просто смешно, потому что эти люди выполняли свой воинский долг, защищая границы своего государства. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Решение Евросоюза наложить санкции на восемь граждан России за инцидент в Керченском проливе опубликовано в официальном журнале ЕС 15 марта. В документе указано, что ограничительные меры налагаются в связи с «применением силы РФ, которая привела к задержанию украинских военнослужащих и кораблей». Известно, что ограничения наложены на российских военных, в том числе на командующего Южным военным округом (ЮВО) РФ и главу погрануправления ФСБ Крыма.

«Евросоюз ввел санкции против тех лиц, которые препятствовали нарушению границ Российской Федерации, выполняя свой воинский долг — это нонсенс в международной практике. Любая структура министерства обороны и безопасности любого государства над этим документом будет очень долго смеяться, потому что получается что любое нарушение границы, в любой точке мира будет считаться нормой, а любой пограничник — преступником», — сказал Водолацкий.

По его словам, Евросоюз находится за гранью нормальных международных отношений, попав в зависимость от США, фактически выполняя их указания.

При этом он отметил, что европейские граждане сами страдают от санкций руководителей своих государств.

«Санкционная риторика и отношение к России изменится только в том случае, когда Евросоюз будет заботиться о своих гражданах, когда он будет заботиться об экономике своих стран. Пока же Америка перешла на рельсы холодной войны с Россией, а Евросоюз выполняет роль сателлита и исполнителя заказов из США», — заключил депутат.

О планах ЕС ввести санкции после инцидента в Керченском проливе стало известно 15 февраля. Сообщалось, что «азовский пакет санкций» продлят до 15 сентября, в черный список добавят восемь россиян, которым закроют въезд на территорию Евросоюза и запретят пользоваться банковской системой ЕС.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. Корабли совершали опасные маневры и игнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате и суда, и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.