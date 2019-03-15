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Канада ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

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Фото: Global Look Press/Alexander Shemetov
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Канада ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и из-за присоединения Крыма. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщается на сайте правительства страны.

Там указано, что в координации с Европейским союзом и США Канада объявляет о новых мерах против России в ответ на агрессивные действия страны в Черном море и Керченском проливе, а также незаконную аннексию Крыма.

Согласно документу, теперь рестрикции касаются 114 физических лиц и 15 организаций. В их числе помощник президента России Андрей Фурсенко, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, предприниматель Игорь Ротенберг, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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Кроме того, санкции введены в отношении авиахолдингов «Сухой», «Туполев», МиГ, энергомашиностроительной компании «Силовые машины» и предприятия «Строймонтажгаз».

Ранее в пятницу Евросоюз наложил санкции на восемь граждан России за инцидент в Керченском проливе. О планах ЕС ввести санкции после инцидента в Керченском проливе стало известно 15 февраля. Сообщалось, что «азовский пакет санкций» продлят до 15 сентября, в черный список добавят восемь россиян, которым закроют въезд на территорию Евросоюза и запретят пользоваться банковской системой ЕС.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. Корабли совершали опасные маневры и игнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате и суда, и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

Россия расценила инцидент как провокацию, необходимую Киеву для создания международного скандала. В НАТО усилили практическую помощь Украине. При этом в США президенту Украины Петру Порошенко заявили, что больше не поддержат Киев в аналогичных инцидентах.

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