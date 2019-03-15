Леонтьев назвал санкции Канады против Сечина цирком

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал санкции Канады против главы компании Игоря Сечина, назвав их введение цирком. Об этом он 15 марта рассказал РБК.

«Непонятно, почему Канада так долго мучилась. Используя терминологию нашего президента, подтявкивать [США] надо оперативнее. А они ждали целых пять лет», — отметил он.

Леонтьев добавил, что рестрикции против Сечина никак не скажутся на активах «Роснефти» в Канаде.

«Это касается въезда и владения личными счетами. Но ни счетов, ни поездок в Канаду со стороны Сечина не планируется. Не дождетесь!» — заключил пресс-секретарь.

Новые санкции, введенные Канадой 15 марта в ответ на «агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе», коснулись и помощника президента России Андрея Фурсенко, президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина, предпринимателя Игоря Ротенберга, руководителя Роскомнадзора Александра Жарова и председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Всего под санкции попали 114 физических лиц и 15 организаций.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. Корабли совершали опасные маневры и игнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате и суда, и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

Россия расценила инцидент как провокацию, необходимую Киеву для создания международного скандала. В НАТО усилили практическую помощь Украине. При этом в США президенту Украины Петру Порошенко заявили, что больше не поддержат Киев в аналогичных инцидентах.