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Леонтьев назвал санкции Канады против Сечина цирком

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал санкции Канады против главы компании Игоря Сечина, назвав их введение цирком. Об этом он 15 марта рассказал РБК.

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«Непонятно, почему Канада так долго мучилась. Используя терминологию нашего президента, подтявкивать [США] надо оперативнее. А они ждали целых пять лет», — отметил он.

Леонтьев добавил, что рестрикции против Сечина никак не скажутся на активах «Роснефти» в Канаде.

«Это касается въезда и владения личными счетами. Но ни счетов, ни поездок в Канаду со стороны Сечина не планируется. Не дождетесь!» — заключил пресс-секретарь.

Новые санкции, введенные Канадой 15 марта в ответ на «агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе», коснулись и помощника президента России Андрея Фурсенко, президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина, предпринимателя Игоря Ротенберга, руководителя Роскомнадзора Александра Жарова и председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Всего под санкции попали 114 физических лиц и 15 организаций.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. Корабли совершали опасные маневры и игнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате и суда, и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

Россия расценила инцидент как провокацию, необходимую Киеву для создания международного скандала. В НАТО усилили практическую помощь Украине. При этом в США президенту Украины Петру Порошенко заявили, что больше не поддержат Киев в аналогичных инцидентах.

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