В Госдуме осудили санкции США против персонала Международного уголовного суда

Международный уголовный суд (МУС) ООН в Гааге — уважаемый международный институт, и вводить санкции против его сотрудников из-за их работы довольно странно. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Ранее 15 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит визовые санкции в отношении персонала МУСа. По его словам, ограничения коснутся сотрудников суда, которые непосредственно отвечают за расследования в отношении американцев и принимают по ним решения.

«В принципе, США могут вводить любые визовые ограничения по въезду в свою страну для иностранцев. Но сам факт того, что вводятся ограничения для сотрудников Международного уголовного суда по факту их профессиональной деятельности, конечно, вызывает недоумение», — сказал Морозов.

По его словам, если там осуждают американцев, то США необходимо участвовать в этих процессах на заседательской основе и доказывать их невиновность. «В этом смысл правосудия, в том числе в международной сфере», — заключил парламентарий.

В начале сентября прошлого года помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что правительство США введет санкции против Международного уголовного суда и его сотрудников, если тот будет проводить расследования в отношении Израиля и Соединенных Штатов.

В частности, речь шла о деле в отношении американских военнослужащих, которых заподозрили в жестоком обращении с пленными в Афганистане. На угрозы Вашингтона в МУСе тогда заявили, что продолжат свою работу в соответствии с принципами и общей идеей верховенства права.

В середине июня прошлого года Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Вашингтон ранее неоднократно критиковал эту структуру за предвзятое отношение к Израилю.

Совет, в свою очередь, осуждал администрацию президента США Дональда Трампа за жесткую иммиграционную политику. 27 июня стало известно о том, что США сократили финансирование Управления ООН по борьбе с терроризмом из-за возникших разногласий.

Международный уголовный суд был создан в 2002 году. Его штаб-квартира расположена в Гааге. В компетенцию МУСа входит преследование лиц, ответственных за военные преступления, преступления против человечества и геноцид. США изначально выступали против данного суда, несмотря на то что большинство стран в мире его признают.