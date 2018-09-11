Прямой эфир

В США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США намерены предпринять все возможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС) и пригрозили ввести санкции против него. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Выступая в Вашингтоне, советник заявил, что Соединенные Штаты не намерены вступать в МУС, а также помогать ему и сотрудничать с ним. Болтон отметил, что американские власти будут использовать любые средства для защиты своих граждан от несправедливого преследования со стороны незаконного суда, в том числе военных за преступления в Афганистане, пишет «РИА Новости».

Власти намерены обратиться с Совет Безопасности ООН по вопросы принятия мер по ограничению деятельности суда. Также советник уточнил, что санкции могут быть введены против судей МУС. США готовы арестовать их активы и подвергнуть уголовному преследованию по законодательству США.

«Шанс есть»
Москва продолжит работать над встречей по Афганистану

Международный уголовный суд был создан в 2002 году. Его штаб-квартира расположена в Гааге. В компетенцию МУС входит преследование лиц, ответственных за военные преступления, преступления против человечества и геноцид. США изначально выступали против данного суда, несмотря на то что большинство стран в мире его признают.

Международная правозащитная организация Amnesty International, базирующаяся в Лондоне, осудила данное стремление США и призвала правительство страны не вводить санкции, а также ратифицировать учредительный документ МУС — Римский статут.

Ранее госдепартамент США объявил о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США на год продлили торговое эмбарго в отношении Кубы
США ввели санкции против физлиц и организаций за поставки нефти в Сирию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017