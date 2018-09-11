В США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда

Власти США намерены предпринять все возможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС) и пригрозили ввести санкции против него. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Выступая в Вашингтоне, советник заявил, что Соединенные Штаты не намерены вступать в МУС, а также помогать ему и сотрудничать с ним. Болтон отметил, что американские власти будут использовать любые средства для защиты своих граждан от несправедливого преследования со стороны незаконного суда, в том числе военных за преступления в Афганистане, пишет «РИА Новости».

Власти намерены обратиться с Совет Безопасности ООН по вопросы принятия мер по ограничению деятельности суда. Также советник уточнил, что санкции могут быть введены против судей МУС. США готовы арестовать их активы и подвергнуть уголовному преследованию по законодательству США.

Международный уголовный суд был создан в 2002 году. Его штаб-квартира расположена в Гааге. В компетенцию МУС входит преследование лиц, ответственных за военные преступления, преступления против человечества и геноцид. США изначально выступали против данного суда, несмотря на то что большинство стран в мире его признают.

Международная правозащитная организация Amnesty International, базирующаяся в Лондоне, осудила данное стремление США и призвала правительство страны не вводить санкции, а также ратифицировать учредительный документ МУС — Римский статут.

Ранее госдепартамент США объявил о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне.