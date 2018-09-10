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США на год продлили торговое эмбарго в отношении Кубы

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Фото: Global Look Press/Roman Vondrous
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Президент США Дональд Трамп продлил торговые ограничения в отношении Кубы до 14 сентября 2019 года, а также свои полномочия в рамках эмбарго. По словам главы Белого дома, это решение «отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», пишет ТАСС.

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Торгово-экономическое и финансовое эмбарго против Кубы со стороны США действует более полувека. В конце 2014 года в отношениях между Вашингтоном и Гаваной началась оттепель. Тогда экс-президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро объявили о восстановлении дипотношений. Несмотря на это, американская сторона продлила санкции, но пообещала, что их непременно снимут при следующем президенте Соединенных Штатов.

Однако в 2017 году Трамп заявил об ужесточении политики в отношении Гаваны. Он также пригрозил разорвать соглашения, заключенные Обамой в рамках нормализации отношений, если Куба не приложит усилий для улучшения жизни своих граждан.

В августе 2018 года кубинский МИД опубликовал доклад, согласно которому за весь период действия эмбарго экономике карибской страны нанесен ущерб в размере $134,5 млрд. При этом если измерять их с учетом обесценивания доллара по отношению к золоту, то эта цифра составит $933 млрд.

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