В США увидели связь между акустической атакой на дипломатов и Россией

Нейрофизиолог Аллан Фрей, долгое время консультировавший власти США, предположил, что микроволновую атаку на американских дипломатов могла организовать часть кубинского руководства, ориентирующаяся на связи с РФ.

Как пишет The New York Times, это могло быть сделано для того, чтобы сорвать улучшение отношений Гаваны с Вашингтоном. По словам Фрея, который в 1960-х годах открыл акустическое воздействие микроволн («эффект Фрея»), американские следователи обращались к нему по этому делу.

В 2017 году Госдепартамент США заявлял, что более 20 сотрудников американского посольства в Гаване подверглись акустическим атакам, в результате чего стали страдать от потери слуха, головной боли, слабости и плохого сна.

Впоследствии властям США так и не удалось найти доказательства и причины проведения атак. В рамках расследования представители Госдепартамента приезжали на Кубу.



