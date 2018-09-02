Прямой эфир

В США увидели связь между акустической атакой на дипломатов и Россией

0
Фото: REUTERS/Chris Wattie
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нейрофизиолог Аллан Фрей, долгое время консультировавший власти США, предположил, что микроволновую атаку на американских дипломатов могла организовать часть кубинского руководства, ориентирующаяся на связи с РФ.

Как пишет The New York Times, это могло быть сделано для того, чтобы сорвать улучшение отношений Гаваны с Вашингтоном. По словам Фрея, который в 1960-х годах открыл акустическое воздействие микроволн («эффект Фрея»), американские следователи обращались к нему по этому делу.

В 2017 году Госдепартамент США заявлял, что более 20 сотрудников американского посольства в Гаване подверглись акустическим атакам, в результате чего стали страдать от потери слуха, головной боли, слабости и плохого сна.

Впоследствии властям США так и не удалось найти доказательства и причины проведения атак. В рамках расследования представители Госдепартамента приезжали на Кубу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдепартамент вернул в США 11 американцев из КНР из-за «акустических атак»
Находящихся в КНР граждан США предупредили об «акустических атаках»


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017