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Находящихся в КНР граждан США предупредили об «акустических атаках»

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Фото: Global Look Press/Paul Zinken
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В связи с тем, что некоторые дипломаты в Китае подверглись неизвестному воздействию, которое описывается Вашингтоном как «акустические атаки», Госдепартамент США выпустил предупреждение для американских граждан, находящихся в стране.

Отмечается, что сотрудник диппредставительства США в Китае действительно пережил медицинское происшествие. Ранее его испытывали другие госслужащие в Гаване (Куба). Госдепартамент получил медицинское подтверждение этого, пишет Reuters.

7 июня стало известно, что не менее двух сотрудников консульства США в Китае эвакуированы в связи с жалобами на самочувствие из-за неустановленного акустического воздействия. 

В конце мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сотрудник американского посольства в Китае пожаловался на «аномальные» слуховые ощущения и давление. Инцидент произошел в Гуанчжоу. В настоящий момент выясняются обстоятельства обвинения. Пекин заверил американскую сторону, что приложит усилия для защиты американских дипломатов.

Аналогичный инцидент произошел в сентябре 2017 года на Кубе. Тогда порядка 20 американских дипломатов пожаловались на тошноту, потерю слуха и головокружения. Впоследствии власти США заявили, что посольство подверглось так называемым акустическим атакам.

Кубинские эксперты провели расследования и не нашли доказательств выдвинутых Вашингтоном обвинений. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

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