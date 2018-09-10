«Шанс есть»

Москва продолжит работу над организацией конференции по афганскому мирному урегулированию, невзирая на ее недавний срыв. Об этом «Известиям» сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Официальный представитель МИД Афганистана Сибгатулла Ахмади также заверил, что встреча всего лишь отложена, а не отменена в принципе. Посредничеству в переговорах мешает Вашингтон, который недоволен тем, что за урегулирование вопроса взялись в РФ.

4 сентября в Москве должна была пройти международная конференция по Афганистану, на которую, помимо важнейших региональных игроков, впервые согласились приехать представители запрещенного движения «Талибан». Однако за несколько дней до ее начала МИД Афганистана заявил, что делегаты от центрального правительства не будут участвовать в мероприятии. Чуть позднее формулировки несколько смягчились: МИД РФ сообщил, что речь идет о переносе встречи ввиду необходимости «выработать консолидированную позицию афганской стороны», в том числе и ввиду недавних перестановок в силовом блоке Афганистана.

— Встреча просто отложена. Новая дата ее проведения пока не определена, — заверил «Известия» официальный представитель МИД Афганистана Сибгатулла Ахмади.

В том же ключе высказался и Замир Кабулов: Москва, по его словам, не теряет надежд и не бросает попыток провести встречу по мирному урегулированию с участием представителей России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана.

— Шанс всегда есть. Гарантии нет, но это жизнь, — отметил он в беседе с «Известиями». — Будем работать.

Процесс организации в Москве площадки для мирных переговоров осложняется несколькими факторами. Планы России по посредничеству во внутриафганском урегулировании встречают явное противодействие со стороны американцев, которые недавно сами впервые за долгие годы решились на неформальное общение с представителями «Талибана» (первая такая встреча прошла в июле в Дохе).

Как ранее сообщил «Известиям» один из российских дипломатов, представители США не только во второй раз демонстративно отказались приезжать в Москву, хотя их официально приглашали, но и пытались отговорить от участия в конференции под эгидой РФ и других участников.

— Талибы называют правительство в Кабуле сугубо марионеточным, и переговоры с ним они вести не собираются. «Талибану» нет смысла ни с кем договариваться, кроме американцев, — заявил «Известиям» ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. — Поэтому теоретически они могут сесть за стол переговоров с делегацией из Кабула, но только если там будут еще и американцы и «Талибан» при этом будет равноправной стороной.

Тем не менее, по мнению эксперта, движением будет продолжена «игра в переговоры»: талибы озабочены своим международным признанием и используют все переговорные площадки, чтобы подготовить мнение мировой общественности к тому, что после ухода американцев власть в Афганистане возьмет «Талибан».

В последнее время движение действительно заметно активизировало контакты с представителями других стран. В августе руководитель политического офиса талибов в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станикзай побывал с визитом в Узбекистане, а на днях глава узбекского МИДа Абдулазиз Камилов съездил в Кабул. Многие эксперты считают, что именно Ташкент может стать альтернативной площадкой для афганских мирных переговоров. Впрочем, по словам Замира Кабулова, состязательности тут нет: усилия Ташкента дополняют, а не препятствуют действиям Москвы на афганском треке.