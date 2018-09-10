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США закроют офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне

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Фото: Global Look Press/Ahmed Deeb/ZUMAPRESS
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Госдепартамент США объявил о закрытии представительства Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в прошлом году офису разрешили проводить операции «в поддержку достижения мира между израильтянами и палестинцами», но организация так и «не предприняла шагов для прямых и конструктивных переговоров» с Тель-Авивом. В Госдепе также указали на нежелание ООП взаимодействовать с правительством США в отношении мирных усилий и по другим вопросам.

Кроме того, в заявлении Госдепартамента говорится, что Вашингтон обеспокоен «попытками палестинцев побудить международный уголовный суд провести расследование в отношении Израиля», пишет «РИА Новости».

Отношения США с Палестиной сильно обострились после того, как декабре 2017 года президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей израильского государства и переносе туда американского посольства.

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