Международный уголовный суд ответил на угрозы Болтона ввести санкции

Международный уголовный суд (МУС) ответил во вторник, 11 сентября, на угрозы США ввести санкции в отношении этой независимой инстанции. В МУС пообещали, в частности, что продолжат свою работу в соответствии с принципом верховенства права и установленными принципами.

«МУС как суд, действующий по нормам статутного права, продолжит свою работу в соответствии с установленными принципами и глобальной идеей верховенства права», — говорится в заявлении суда, распространенном в ответ на слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

В инстанции подчеркнули, что суд, созданный в соответствии с Римским статутом как инструментом для привлечения к ответственности за потрясающие сознание человечества преступления, является беспристрастным и независимым органом.

«При этом юрисдикция суда является вторичной по отношению к юрисдикции самих государств по расследованию и привлечению к ответственности за такие преступления, а также восстановлению справедливости по отношению к пострадавшим сообществам», — говорится в заявлении. МУС осуществляет свою юрисдикцию только в том случае, когда вовлеченное государство вообще или должным образом не в состоянии это сделать.

Накануне помощник американского президента по нацбезопасности Болтон заявил, выступая с речью «Защита американского конституционализма и суверенитета от международных угроз», что правительство США введет санкции против МУС и его сотрудников, если тот будет проводить расследования в отношении Израиля и Соединенных Штатов.

Вашингтон готов принять «любые необходимые меры» для того, чтобы суд прекратил расследовать преступления американских военных в Афганистане, пишет сайт kp.ru.