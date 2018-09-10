Прямой эфир

США уведомили Палестину о закрытии диппредставительства государства в Вашингтоне

0
Фото: Global Look Press/Fotoarena
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США уведомили Палестину о предстоящем закрытии ее дипломатической миссии в Вашингтоне. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник объявит о прекращении работы представительства Организации освобождения Палестины (ООП), аргументировав этот шаг нежеланием палестинцев возвращаться к мирным переговорам с Израилем.

Генеральный секретарь ООП Саиб Орейкат заявил, что в Палестине считают это решение шагом к демонтажу «международной системы» в угоду Израилю.

«Мы были уведомлены американским должностным лицом о решении закрыть палестинскую миссию в США», — цитирует «РИА Новости» Орейката.

По словам генсека ООП, палестинцы, отказавшиеся от посреднических услуг Соединенных Штатов в ответ на признание Иерусалима столицей Израиля Вашингтоном, не пойдут на попятную. Он подчеркнул, что права палестинского народа не продаются и государство не поддастся запугиванию и угрозам со стороны США.

Орейкат подчеркнул, что США занимаются шантажом в отношении Международного уголовного суда (МУС), угрожая глобальной легитимной платформе уголовного правосудия, призванной отстаивать мировую справедливость, пишет сайт kp.ru.

«Мы продолжим нашу легитимную борьбу за свободу, справедливость и независимость всеми возможными политическими и юридическими средствами», — заявил Орейкат.

США перенесли посольство в Иерусалим из Тель-Авива в мае текущего года. Это привело к массовым протестам, в ходе которых погибли десятки людей.

В конце августа The Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа планирует полностью прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам. По информации газеты, Белый дом намерен выразить несогласие с тем, как расходуются денежные средства. США также хотят призвать к лишению значительного числа палестинцев статуса беженцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп саркастично высказался о едином палестино-израильском государстве
США собираются прекратить финансирование Палестины через ООН

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017