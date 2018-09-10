США уведомили Палестину о закрытии диппредставительства государства в Вашингтоне

США уведомили Палестину о предстоящем закрытии ее дипломатической миссии в Вашингтоне. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник объявит о прекращении работы представительства Организации освобождения Палестины (ООП), аргументировав этот шаг нежеланием палестинцев возвращаться к мирным переговорам с Израилем.

Генеральный секретарь ООП Саиб Орейкат заявил, что в Палестине считают это решение шагом к демонтажу «международной системы» в угоду Израилю.

«Мы были уведомлены американским должностным лицом о решении закрыть палестинскую миссию в США», — цитирует «РИА Новости» Орейката.

По словам генсека ООП, палестинцы, отказавшиеся от посреднических услуг Соединенных Штатов в ответ на признание Иерусалима столицей Израиля Вашингтоном, не пойдут на попятную. Он подчеркнул, что права палестинского народа не продаются и государство не поддастся запугиванию и угрозам со стороны США.

Орейкат подчеркнул, что США занимаются шантажом в отношении Международного уголовного суда (МУС), угрожая глобальной легитимной платформе уголовного правосудия, призванной отстаивать мировую справедливость, пишет сайт kp.ru.

«Мы продолжим нашу легитимную борьбу за свободу, справедливость и независимость всеми возможными политическими и юридическими средствами», — заявил Орейкат.

США перенесли посольство в Иерусалим из Тель-Авива в мае текущего года. Это привело к массовым протестам, в ходе которых погибли десятки людей.

В конце августа The Washington Post писала, что администрация президента США Дональда Трампа планирует полностью прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам. По информации газеты, Белый дом намерен выразить несогласие с тем, как расходуются денежные средства. США также хотят призвать к лишению значительного числа палестинцев статуса беженцев.