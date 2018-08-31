США собираются прекратить финансирование Палестины через ООН
Администрация президента США Дональда Трампа планирует полностью прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам.
По данным The Washington Post, Белый дом намерен выразить несогласие с тем, как расходуются денежные средства. Также США хотят призвать к лишению значительного числа палестинцев статуса беженцев, каковыми считаются более 5 млн человек.
Эксперты издания предполагают, что соответствующее решение ухудшит и без того сложную гуманитарную ситуацию в регионе и приведет к росту уровня насилия, особенно в секторе Газа.
Ранее власти США по указанию Трампа отменили выделение Палестине $200 млн, указав, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение «ХАМАС ставит под угрозу жизни людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию». Палестина назвала решение США «шантажом».
13 июня Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила Израиль за применение силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газа и готова взять под защиту палестинцев.
19 июня американские власти объявили о выходе из Совета по правам человека. Ранее Вашингтон неоднократно критиковал организацию за предвзятое отношение к палестино-израильскому конфликту. Израильское правительство приветствовало решение Соединенных Штатов.