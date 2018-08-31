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США собираются прекратить финансирование Палестины через ООН

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Фото: Global Look Press/Mahmoud Issa
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Администрация президента США Дональда Трампа планирует полностью прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам.

По данным The Washington Post, Белый дом намерен выразить несогласие с тем, как расходуются денежные средства. Также США хотят призвать к лишению значительного числа палестинцев статуса беженцев, каковыми считаются более 5 млн человек.

Эксперты издания предполагают, что соответствующее решение ухудшит и без того сложную гуманитарную ситуацию в регионе и приведет к росту уровня насилия, особенно в секторе Газа.

Ранее власти США по указанию Трампа отменили выделение Палестине $200 млн, указав, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение «ХАМАС ставит под угрозу жизни людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию». Палестина назвала решение США «шантажом». 

13 июня Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила Израиль за применение силы против участников массовых выступлений на границе сектора Газа и готова взять под защиту палестинцев.

19 июня американские власти объявили о выходе из Совета по правам человека. Ранее Вашингтон неоднократно критиковал организацию за предвзятое отношение к палестино-израильскому конфликту. Израильское правительство приветствовало решение Соединенных Штатов.

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