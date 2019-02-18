СМИ назвали возможных кандидатов на пост постпреда США при ООН

Американский лидер Дональд Трамп после того, как представитель Госдепа Хизер Науэрт отказалась занять пост постпреда США, начал изучать четыре возможных кандидатуры на эту должность. Об этом 18 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что речь идет о топ-менеджере банка Goldman Sachs Дине Пауэлл, о после США в Канаде Келли Крафте, о после в Германии Ричарде Гренелле, а также о бывшем сенаторе-республиканце Джоне Джеймсе.

Ранее 17 февраля американские СМИ написали, что причиной снятия кандидатуры Науэрт стала няня ее детей, которая, будучи гражданкой Ямайки, находилась в США нелегально без рабочей визы.

С 1 января интересы США при ООН временно представляет Джонатан Коэн. Он заменил на посту Никки Хейли.