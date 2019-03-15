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США объявили о санкциях в отношении персонала Международного уголовного суда ООН

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Соединенные Штаты вводят визовые санкции в отношении персонала Международного уголовного суда (МУС) ООН в Гааге. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 15 марта.

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По его словам, ограничения коснутся сотрудников МУСа, которые непосредственно отвечают за расследования в отношении американцев и принимают по ним решения, пишет ТАСС.

В начале сентября прошлого года помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что правительство США введет санкции против Международного уголовного суда и его сотрудников, если тот будет проводить расследования в отношении Израиля и Соединенных Штатов. В частности, речь шла о деле в отношении американских военнослужащих, которых заподозрили в жестоком обращении с задержанными в Афганистане.

На угрозы Вашингтона в МУСе тогда заявили, что продолжат свою работу в соответствии с принципами и общей идеей верховенства права.

В середине июня прошлого года Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Вашингтон ранее неоднократно критиковал эту структуру за предвзятое отношение к Израилю. Совет, в свою очередь, осуждал администрацию Трампа за жесткую иммиграционную политику.

27 июня стало известно о том, что США сократили финансирование Управления ООН по борьбе с терроризмом из-за возникших разногласий.

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