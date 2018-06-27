США сократили финансирование контртеррористического управления ООН

Соединенные Штаты сократили финансирование Управления ООН по борьбе с терроризмом из-за возникших разногласий. Представители страны в международной организации, как сообщает Reuters, снижают уровень представительства на конференции контртеррористического управления.

Источники агентства рассказали, что $2 млн были перенаправлены с финансирования деятельности управления на поддержку реформы ООН в целом.

Говоря о причинах разногласий, Reuters со ссылкой на информаторов сообщает, что руководство Управления, возглавляемое российским дипломатом Владимиром Воронковым, не прислушалось к позиции американских коллег и не пригласило на закрытые заседания конференции неправительственные группы и организации.

Соединенные Штаты вышли 19 июня из Совета ООН по правам человека. По словам постоянного представителя страны при всемирной организации Никки Хейли, США вернутся в организацию только после проведения реформ.