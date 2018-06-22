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Генассамблея ООН приняла резолюцию по выводу миротворцев РФ из Приднестровья

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Yorick Jansens
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Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию по выводу из Приднестровья российских военных, которые входят в состав миротворческих сил.

Проект документа был подготовлен Молдавией при поддержке Грузии, Канады, Латвим, Литвы, Румынии, Украины и Эстонии, сообщает ТАСС.

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В постоянном представительстве России при ООН уже заявили, что это решение не будет способствовать прогрессу в переговорах между сторонами конфликта. По словам заместителя постпреда Дмитрия Полянского, российская делегация предлагала перенести обсуждение документа, так как его авторы не предоставили участникам встречи необходимого времени для изучения проекта.

«Сожалеем в связи с итогами прошедшего голосования. Излишняя политизация произошла именно в тот момент, когда наметился реальный прогресс между Кишиневом и Тирасполем», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Резолюции, принятые Генассамблеей ООН, носят рекомендательный характер и не имеют юридической силы.

В декабре 2017 года президент Молдавии Игорь Додон заявил, что российские миротворцы должны остаться в Приднестровье и продолжить миссию по урегулированию конфликта. Глава государства тогда отметил, что призывы молдавских политиков вывести военных с левого берега Днестра «являются пиаром с целью заручиться поддержкой Запада».

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. Документ был заключен главами государств в присутствии лидера Приднестровья. Миротворцы, помимо основной миссии, охраняют склады с боеприпасами.

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