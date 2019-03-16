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National Interest заявил о победе России в санкционной войне

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Россия побеждает в санкционной войне, поскольку ограничения Запада принесли стране выгоду и стимулировали рост ее экономики, считает профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг.

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В своей статье для National Interest Твигг отмечает, что санкции США и Евросоюза должны были наказать Москву за «агрессивные действия» в отношении Украины, однако сейчас стало очевидно, что ограничения оказывают положительное влияние на российскую экономику.

По словам профессора, показательным является развитие сельскохозяйственного сектора страны, который благодаря ограничительным мерам вышел из состояния застоя.

«Санкции создали для России возможность восстановить покалеченную пищевую промышленность России. Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никакого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой», — заключает Твигг.

С 2012 года со стороны США и стран ЕС действуют политические и экономические ограничения против России, а также отдельных лиц и организаций. Впервые они были приняты в связи с «делом Магнитского», затем продлены и расширены после присоединения Крыма и ситуации на Украине в 2014 году, а в 2016-м — в ответ на сообщения о том, что Россия якобы поставляет ядерное оружие КНДР, Сирии и Ирану.

В 2017 и 2018 году антироссийские ограничения поэтапно пролонгировались и расширялись, в том числе из-за предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы.

15 марта Канада ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и из-за присоединения Крыма. Теперь рестрикции касаются 114 физических лиц и 15 организаций. В этот же день Евросоюз наложил санкции на восемь граждан России за инцидент в Керченском проливе, а США расширили антироссийские санкции, внеся в черный список шесть физических лиц и восемь компаний из РФ.

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