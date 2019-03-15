Косачев оценил новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил 15 марта, что новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе стали «хорошим подарком Запада» к выборам президента Украины.

«Схема сработала: провокация — реакция — санкции. Это значит, что Киев теперь спокойно может организовать столько западных санкций, сколько захочет... сделав себя заложниками провокаций украинской власти, США, Канада и ЕС уже будут вынуждены действовать в том же ключе», — написал политик в своем аккаунте в Facebook.

15 марта Канада ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и из-за присоединения Крыма. Теперь рестрикции касаются 114 физических лиц и 15 организаций. В их числе и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В этот же день Евросоюз наложил санкции на восемь граждан России за инцидент в Керченском проливе, а США расширили антироссийские санкции, внеся в черный список шесть физических лиц и восемь компаний из РФ.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. Корабли совершали опасные маневры и игнорировали требования погранслужбы ФСБ остановиться.

В результате и суда, и моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

Россия расценила инцидент как провокацию, необходимую Киеву для создания международного скандала. В НАТО усилили практическую помощь Украине. При этом в США президенту Украины Петру Порошенко заявили, что больше не поддержат Киев в аналогичных инцидентах.