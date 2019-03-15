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Reuters узнал о плане российских банков по защите от санкций США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Крупнейшие российские банки разрабатывают способы защиты на случай введения властями США санкций против них. Об этом 14 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Планы действий разрабатываются с конца 2018 года совместно с Минфином и Банком России. Предполагается, что готовящиеся меры помогут выиграть около трех-четырех месяцев, за которые банки смогут успокоить клиентов и избежать резкой остановки валютных операций.

«Каждый важный банк имеет пошаговый план, что он делает в той или иной ситуации. Первый месяц расписан по дням, если не по часам», — заявил собеседник агентства.

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Так, валютные операции предлагается проводить через систему корреспондентских счетов, которой в том числе могут быть связаны Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк.

Предполагается, что хотя бы один крупный российский банк не попадет под санкции и сможет проводить валютные операции с помощью корсчетов в иностранных банках. Тогда другие банки будут переводить валюту через его корсчета. Такой способ усложнит процесс отслеживания валютных переводов.

«То есть они будут эти доллары гнать внутри себя через внутренние проводки, минуя корсчет (например) в Citi. Но все равно кто-то один из этой цепочки должен иметь корсчет в долларах в Citi или JP Morgan», — сказал источник.

Еще один вариант подразумевает предоставление Банком России валюты неподсанкционному банку, который сможет распределять ликвидность далее по схеме. Система обмена финансовыми сообщениями Банка России подстрахует на случай отключения от международной банковской системы передачи информации SWIFT.

В феврале глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал об экономической основе для ответа на американские санкции. Ограничительные меры он объяснил стабилизацией российской экономики и повышением рейтинга России международными агентствами. Министр заверил, что рестриктивные меры не грозят дефолтом, сокращением бюджета и проблемами для вкладчиков.

13 февраля американские сенаторы внесли проект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля». Документ предполагает введение санкций, в том числе против госдолга РФ и российских банков. Документ должен стать ответом на якобы вмешательство России в демократические процессы за рубежом, агрессию против Украины и действия в Сирии.

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