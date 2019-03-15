Прямой эфир

Евросоюз продлил антироссийские санкции

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз продлил антироссийские индивидуальные санкции на полгода. Об этом говорится в решении, опубликованном в Официальном журнале ЕС в пятницу, 15 марта.

«Никакого эффекта на наши двусторонние связи санкции не оказали»
Глава конфедерации индийской промышленности Чандражит Банерджи — о влиянии ограничений на торговлю с Россией и инвестициях в регионы РФ

Ограничительные меры, срок которых истекает 15 марта, продлены в связи с действиями, которые «подрывают или угрожают» территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, говорится в сообщении.

Также стало известно, что ЕС ввел санкции в отношении восьмерых россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе. Ограничения наложены на военных, в том числе на командующего Южным военным округом (ЮВО) РФ и главу погрануправления ФСБ Крыма.

13 марта Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию, в которой о России говорится как об «основном источнике дезинформации в Европе». В ней также содержится инициатива об адресных санкциях в отношении лиц, которых в ЕС считают ответственными за кампании по дезинформации.

Впервые Евросоюз ввел индивидуальные ограничения в отношении россиян в 2014 году. Отношения между ЕС и РФ ухудшились после госпереворота на Украине и присоединения к России Крыма. Европейские страны посчитали это аннексией. Они также возложили на Москву ответственность за конфликт на востоке Украины.

Всего в санкционном списке около 200 российских граждан и организаций, которые занимаются различной деятельностью в Крыму и в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Ограничительные меры также действуют в отношении некоторых секторов российской экономики. Решение о продлении санкций принимается Советом ЕС каждые полгода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
КНР не будет ужесточать торговую политику в отношении ЕС
Меркель рассказала о приверженности Евросоюза НАТО
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017