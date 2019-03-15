Евросоюз продлил антироссийские санкции

Европейский союз продлил антироссийские индивидуальные санкции на полгода. Об этом говорится в решении, опубликованном в Официальном журнале ЕС в пятницу, 15 марта.

Ограничительные меры, срок которых истекает 15 марта, продлены в связи с действиями, которые «подрывают или угрожают» территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, говорится в сообщении.

Также стало известно, что ЕС ввел санкции в отношении восьмерых россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе. Ограничения наложены на военных, в том числе на командующего Южным военным округом (ЮВО) РФ и главу погрануправления ФСБ Крыма.

13 марта Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию, в которой о России говорится как об «основном источнике дезинформации в Европе». В ней также содержится инициатива об адресных санкциях в отношении лиц, которых в ЕС считают ответственными за кампании по дезинформации.

Впервые Евросоюз ввел индивидуальные ограничения в отношении россиян в 2014 году. Отношения между ЕС и РФ ухудшились после госпереворота на Украине и присоединения к России Крыма. Европейские страны посчитали это аннексией. Они также возложили на Москву ответственность за конфликт на востоке Украины.

Всего в санкционном списке около 200 российских граждан и организаций, которые занимаются различной деятельностью в Крыму и в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Ограничительные меры также действуют в отношении некоторых секторов российской экономики. Решение о продлении санкций принимается Советом ЕС каждые полгода.