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КНР не будет ужесточать торговую политику в отношении ЕС

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Китайское правительство не намерено ужесточать торговую политику по отношению к Евросоюзу в связи с торгово-экономической войной с Соединенными Штатами, заявил в пятницу, 15 марта, премьер Госсовета Китая Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) 13-го созыва.

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«Торгово-экономические трения между КНР и США являются вопросом двусторонних отношений. Мы не собираемся распространять их на третьи стороны, а также наносить удар по интересам третьих сторон», — сказал Ли Кэцян.

По его словам, ЕС и КНР — крупнейшие торговые партнеры, и за годы своих отношений они накопили большой опыт урегулирования спорных вопросов, передает ТАСС.

Ранее в этот же день депутаты на сессии ВСНП приняли новый закон об иностранных инвестициях. Документ позволит снять ряд прежних ограничений и обеспечить прозрачность в использовании иностранного капитала. Кроме того, подобные меры будут способствовать улучшению инвестиционного климата для зарубежного бизнеса.

В июле 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из США объемом $60 млрд.

24 февраля Трамп объявил об отсрочке введения пошлин на продукцию из Китая. 9 марта замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что власти Китая и США прорабатывают варианты отмены взаимных повышенных пошлин.

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