Китай утвердил новый закон об иностранных инвестициях

На второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва депутаты путем голосования приняли новый Закон об иностранных инвестициях. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Голосование состоялось в последний день парламентской сессии. За принятие закона проголосовали 2929 депутатов, восемь воздержались, восемь высказались против.

Документ позволит снять ряд прежних ограничений и обеспечить прозрачность в использовании иностранного капитала. Кроме того, подобные меры будут способствовать улучшению инвестиционного климата для зарубежного бизнеса.

По мнению официального представителя министерства коммерции Китая Гао Фэна, законопроект позволит создать для иностранных инвесторов лучшие в мире условия.

24 января министр иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Пекин готов увеличить открытость своей экономики ради иностранных инвестиций, в том числе французских.