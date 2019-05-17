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Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия готова принять ответные меры на санкции США в рамках так называемого закона Магнитского. Об этом 17 мая заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

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Дипломаты отметили, что в рамках данного закона США пытаются навязать односторонние принудительные меры, которые не имеют отношения к международному праву, и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами.

«Данные шаги вызовут ответные меры. Отвечая подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому, и мы считаем, что это правильный вариант», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

В то же время посольство подчеркнуло, что санкции против чеченской специальной группы быстрого реагирования «Терек» обусловлены либо стремлением Вашингтона усложнить международное сотрудничество по борьбе с терроризмом, либо страхом перед способностью отряда действовать даже в условиях Арктики.

«Более того, эти неконструктивные решения показывают, что идет борьба с положительным прогнозом недавних российско-американских переговоров в Сочи», — подытожили дипломаты.

16 мая США добавили в санкционный список по «закону Магнитского» специальный отряд быстрого реагирования «Терек» из Чечни и еще пятерых россиян.

В список ограничений по данному акту вносятся лица и организации, которых Вашингтон считает причастными к нарушению прав человека и коррупции.

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