В Киеве заявили о договоренности Порошенко с ЕС о продлении санкций против РФ

Действующему президенту Украины Петру Порошенко во время визита в Брюссель 13 и 14 мая удалось договориться о продлении в июне европейских санкций против России. Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил заместитель администрации президента Константин Елисеев.

Елисеев отметил, что гарантировать продление санкций никто не может, однако, благодаря визиту Порошенко, с европейской стороной удалось достичь «принципиальной договоренности» о том, что ограничительные меры будут продлены в июне.

По его словам, санкции продлят еще на шесть месяцев, передает «РИА Новости».

Отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и присоединения Крыма к РФ. США и европейские страны также возложили на Москву ответственность за военный конфликт на востоке Украины и ввели санкции.