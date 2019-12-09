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В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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На данный момент у Евросоюза нет причин для отмены антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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По его словам, вклад России в «поиск мира на Украине является ключом к улучшению отношений между Евросоюзом и Россией».

«Люди в Восточной Украине слишком долго ждали мира. На данный момент нет причин менять режим санкций ЕС», — приводит его слова внешнеполитическое ведомство Германии в своем Twitter.

В конце октября бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил о бесполезности антироссийских санкций и обвинил Европу в слепом следовании курсу Вашингтона.

США и страны ЕС начали вводить антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым по итогам референдума присоединился к России. На Западе присоединение Крыма называют аннексией, хотя Москва не раз напоминала, что референдум прошел с соблюдением всех необходимых норм законодательства.

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