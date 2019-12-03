В Госдепе признали неэффективность антироссийских санкций

Соединенные Штаты не достигли основных целей санкциями против России. С таким заявлением во вторник, 3 декабря, выступил замгоссекретаря Дэвид Хейл на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

По его словам, меры имели лишь эффект сдерживания. Хейл также отметил, что работа в данном направлении не завершена, так как США «не достигли своих главных целей в том, чтобы Россия ушла с Украины», пишет «Федеральное агентство новостей».

Замгоссекретаря отметил, что санкции вводит конгресс США, а у исполнительной ветви власти нет полномочий для отмены введенных ограничений. Также Хейл считает, что угроза санкций эффективнее, чем их непосредственное введение.

В конце октября бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил о бесполезности антироссийских санкций и обвинил Европу в слепом следовании курсу Вашингтона.

США и страны ЕС начали вводить антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым по итогам референдума присоединился к России. На Западе присоединение Крыма называют аннексией, хотя Москва не раз напоминала, что референдум прошел с соблюдением всех необходимых норм законодательства.