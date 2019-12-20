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Сенат США одобрил бюджет на 2020 год

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Сенат США принял законопроекты о финансировании правительства на 2020 финансовый год, документы должен подписать президент Штатов Дональд Трамп, сообщает CNBS.

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Общий объем расходов федерального бюджета, принятого конгрессом, превысил $1,4 трлн, он увеличивает расходы как на военные, так и на внутренние программы. Ожидается, что в течение пятницы Трамп подпишет принятые законопроекты.

12 декабря палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете.

Проект оборонного бюджета на 2020 год в сумме $738 млрд был согласован комитетами по вооруженным силам обеих палат конгресса.

Бюджет, в частности, предусматривает увеличение на 3,1% расходов на финансирование новых инициатив по борьбе с конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая.

10 декабря сообщалось, что конгресс США предусмотрел в оборонном бюджете страны на 2020 год санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Кроме того, он включает в себя помощь Украине на сумму $300 млн.

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