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Трамп планирует сократить расходы США в случае переизбрания

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп попросил помощников подготовиться к сокращению бюджетных расходов в случае переизбрания на пост главы Белого дома в 2020 году. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщила газета Washington Post.

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Издание пишет, что, по словам советников американского лидера, с 2021 года у Трампа будет больше возможностей для того, чтобы принять жесткие меры по бюджетным расходам.

В частности, у него появится возможность ликвидировать ряд управлений, «особенно если республиканцы вернут контроль над палатой представителей».

Ранее стало известно, что Трамп в бюджетном запросе на 2020 финансовый год, который начинается 1 октября, хочет попросить конгресс снизить по сравнению с текущим бюджетом на 5% расходы, не связанные с обороной, и увеличить траты на безопасность внутри страны и защиту границ.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря до середины февраля из-за разногласий о строительстве стены с Мексикой. Противоречия привели к рекордному шатдауну в США — правительство не работало более трех недель.

После этого Трамп ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на возведение заграждения. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

Позже суд заблокировал привлечение средств Пентагона для строительства на границе. В результате решение остановило работу над двумя финансируемыми министерством обороны США контрактами на стену в Нью-Мексико и Юме.

Президентские выборы в США, в которых должен быть избран 46-й президент США (если Трамп не победит в президентской гонке), запланированы на 3 ноября следующего года.

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