Прямой эфир

Трамп обжалует решение суда о блокировке $1 млрд на стену на границе с Мексикой

0
Фото: REUTERS/Issei Kato
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении обжаловать решение суда штата Калифорния, которое временно заблокировало использование $1 млрд из бюджета минобороны страны на возведение стены на участках границы штатов Аризона и Техас с Мексикой. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

По его словам, решение суда противоречит безопасности американских граждан, а также выступает в поддержку преступности, нелегальной перевозки людей и наркотиков.

На границе стену строят хмуро: Дональд Трамп устроил в Америке ЧП
Президент США объявил режим чрезвычайного положения и готовится к новой битве с демократами

Речь идет об $1 млрд, который был выделен Пентагоном из оборонного бюджета в марте этого года. Эти деньги должны были пойти на строительство стены на границе между Мексикой и штатом Техас. Протяженность этого участка составляет 91 км, а решение судьи распространяется на чуть более 80 км забора в двух разных районах, замена которого должна была начаться в субботу, 25 мая.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием президента США Дональда Трампа. В середине февраля он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года до середины февраля 2019 года из-за разногласий о строительстве стены.Их противоречия привели к рекордному шатдауну в США — правительство не работало более трех недель.

В начале апреля стало известно, что власти 20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов по строительству стены на границе с Мексикой. Таким образом региональные власти пытаются заблокировать незаконную попытку администрации президента США профинансировать работы за счет бюджетных средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд запретил Трампу строить стену на границе с Мексикой за счет бюджета
В Мексике обвинили патрули США в вымогательствах у мигрантов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017