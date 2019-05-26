Трамп обжалует решение суда о блокировке $1 млрд на стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении обжаловать решение суда штата Калифорния, которое временно заблокировало использование $1 млрд из бюджета минобороны страны на возведение стены на участках границы штатов Аризона и Техас с Мексикой. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Another activist Obama appointed judge has just ruled against us on a section of the Southern Wall that is already under construction. This is a ruling against Border Security and in favor of crime, drugs and human trafficking. We are asking for an expedited appeal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2019

По его словам, решение суда противоречит безопасности американских граждан, а также выступает в поддержку преступности, нелегальной перевозки людей и наркотиков.

Речь идет об $1 млрд, который был выделен Пентагоном из оборонного бюджета в марте этого года. Эти деньги должны были пойти на строительство стены на границе между Мексикой и штатом Техас. Протяженность этого участка составляет 91 км, а решение судьи распространяется на чуть более 80 км забора в двух разных районах, замена которого должна была начаться в субботу, 25 мая.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием президента США Дональда Трампа. В середине февраля он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года до середины февраля 2019 года из-за разногласий о строительстве стены.Их противоречия привели к рекордному шатдауну в США — правительство не работало более трех недель.

В начале апреля стало известно, что власти 20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов по строительству стены на границе с Мексикой. Таким образом региональные власти пытаются заблокировать незаконную попытку администрации президента США профинансировать работы за счет бюджетных средств.