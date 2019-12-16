Власти ФРГ озвучат решение по «Северному потоку – 2» до конца декабря

Решение о прокладке газопровода «Северный поток – 2» зимой и в начале весны 2020-го примут до конца текущего года. Об этом «РИА Новостям» сообщили в Федеральном ведомстве мореплавания и гидрографии ФРГ (BSH) в понедельник, 16 декабря.

«BSH будет стремиться к тому, чтобы оперативно принять решение еще в декабре», — сказала собеседница агентства.

Компания Nord Stream 2 AG направила запрос Германии на прокладку труб накануне, 15 декабря, чтобы изменить условия работ. Изначально прокладка труб не должна была осуществляться в этот период из-за зимующих в районе Поморской бухты водоплавающих птиц.

Однако из-за позднего получения разрешения на строительство газопровода в территориальных водах Дании и из-за возможного введения санкций США в начале 2020 года, в Nord Stream 2 решили ускорить процесс.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

12 декабря палата представителей американского конгресса приняла законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, в котором заложены санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

15 декабря СМИ узнали о нежелании администрации президента США Дональда Трампа вводить санкции против «Северного потока – 2».