Американский эсминец «Росс» вошел в порт Одессы

Американский ракетный эсминец «Росс» (DDG 71) зашел в порт Одессы. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает местное издание «Думская».

«Около 9:00 (10:00 мск) на рейде <...> произошла встреча с лоцманским катером, а в 10:00 (11:00 мск) он был пришвартован к причалу 1-К, что на Карантинном молу», — говорится в сообщении.

По информации издания, в этом году это 13-й заход военного корабля НАТО в Черное море, говорится на сайте aif.ru. О целях и программе пребывания экипажа судна в Одессе не сообщается.

DDG 71 относится к ранней версии кораблей типа «Арли Берк». Он был спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк.

Длина эсминца составляет 154 м, ширина — 20 м, осадка — 9,3 м (с подводной гидроакустической станцией), полное водоизмещение — 8775 т, уточняет REGNUM. Корабль оснащен противокорабельными ракетами «Гарпун». Также он имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска «Томагавков», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» и ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

В последний раз «Росс» входил в акваторию Черного моря 15 декабря, напоминает «Газета.ру».

16 декабря капитан 1-го ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Минобороны России и глава ведомства Сергей Шойгу будут пристально следить за американским эсминцем, вошедшим в юго-западную часть акватории Черного моря. Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» будет сопровождать его, пока судно не покинет черноморье, сообщает «Федеральное агентство новостей».