Лавров назвал иллюзией построение безопасности в Европе вокруг НАТО

Построение евроатлантической безопасности только вокруг НАТО является иллюзией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье, посвященной итогам 30-летних отношений между Россией и Евросоюзом.

По его словам, многие на Западе воспринимают общеевропейскую перспективу исключительно через призму «победы в холодной войне», а вместо равноправного сотрудничества пришла иллюзия, будто евроатлантическая безопасность должна строиться только вокруг НАТО.

Глава МИДа заявил, что эффективная система безопасности в Европе возможна лишь на коллективной основе, и назвал это аксиомой. Также Лавров напомнил, что 19 ноября 1999 года на саммите ОБСЕ в Стамбуле была подписана Хартия европейской безопасности, которую Россия поддержала.

«По инициативе ЕС в нее была включена Платформа кооперативной безопасности, суть которой — взаимодействие не только государств, но и всех организаций в Евро-Атлантике», — пишет «Российская газета».

Лавров подчеркнул, что на заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе 5–6 декабря 2019 года западные страны заблокировали российское предложение подтвердить упомянутую инициативу, которая предполагает равноправный общеевропейский диалог с участием ЕС, СНГ, НАТО, ОДКБ.

«Призываем Евросоюз руководствоваться основополагающими принципами, зафиксированными в документах об основах отношений Россия–ЕС, а не изобретенными конструкциями, предполагающими некое «вынужденное сосуществование», — добавил министр иностранных дел и заключил, что ограничение на сотрудничество с нашей страной, заряженность на конфронтацию с Россией вряд ли улучшат перспективы самого ЕС в современном мире.

16 декабря посол ЕС в РФ Маркус Эдерер рассказал «Известиям», что такие крупные соседи, как Россия и Евросоюз, обязательно должны найти способ скорректировать отношения в соответствии с интересами.