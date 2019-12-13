В МИДе заявили о вреде санкций против России для экономики ЕС

Путем продления экономических санкций против России Евросоюз наносит ущерб собственной экономике. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Ни для кого не сюрприз, их (санкции — Ред.) продлевают каждые полгода, мы другого и не ждали. Продолжают наносить ущерб собственной экономике», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее в этот день стало известно, что лидеры стран-членов Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России.

Отмечается, что политическое решение было принято главами стран ЕС на саммите в Брюсселе. Таким образом продлен срок действия санкций, истекавший 31 января 2020 года.

5 декабря главный экономист инвестиционной компании Renaissance Capital Чарльз Робертсон заявил, что влияние торговых и экономических санкций Евросоюза на экономику России не стало таким болезненным, как могло быть.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики.