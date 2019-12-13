Евросоюз продлил санкции против России

Лидеры стран-членов Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России. Об этом со ссылкой на источник в пятницу, 13 декабря, сообщает ТАСС.

Отмечается, что политическое решение было принято главами стран ЕС на саммите в Брюсселе. Таким образом продлен срок действия санкций, истекавший 31 января 2020 года.

«Лидеры согласовали продление санкций против России на шесть месяцев», — сказал собеседник агентства, входящий в делегацию одной из стран сообщества.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики.

5 декабря главный экономист инвестиционной компании Renaissance Capital Чарльз Робертсон заявил, что влияние торговых и экономических санкций Евросоюза на экономику России не стало таким болезненным, как могло быть.