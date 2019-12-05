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Эксперт оценил негативный эффект от санкций Евросоюза

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Влияние торговых и экономических санкций Евросоюза на экономику России не стало таким болезненным, как могло быть. Таким мнением в четверг, 5 декабря, поделился главный экономист инвестиционной компании Renaissance Capital Чарльз Робертсон.

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Общий негативный эффект от европейских санкций можно оценить в 0,5% от внутреннего валового продукта России, заявил он.

«Если вы сравните Россию и Бразилию, двух крупнейших сырьевых экспортеров, то увидите, что экономика России с 2014 года выглядит значительно лучше, чем экономика Бразилии», — сказал Робертсон журналистам «РИА Новости».

Он отметил, что даже с санкциями российская экономика выглядит сильнее, чем бразильская.

Ранее в четверг председатель правительства России Дмитрий Медведев назвал близорукой политику Евросоюза в отношении России. Для нормализации отношений с Западом нужно набраться мужества и признать ошибки, но страны Запада «должны сами объявить перемирие», заявил он.

Отношения Москвы и Евросоюза ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические лица, компании и даже целые сектора российской экономики.

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