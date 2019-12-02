Помпео призвал новое руководство ЕС к сотрудничеству против «российской угрозы»

США рассчитывают на сотрудничество с новым руководством Евросоюза в противодействии угрозам, якобы исходящим от России, Китая и Ирана. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, комментируя начало работы нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

«Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с этой новой руководящей группой, а также с Европейским парламентом, его председателем Давидом Сассоли и государствами-членами Евросоюза для достижения наших общих целей», — цитирует его ТАСС.

Помимо противодействия угрозам, Помпео назвал среди целей укрепление торговых отношений и укрепление энергетической независимости Европы.

После назначения на новую должность в июле фон дер Ляйен призывала сохранить санкции против России, которая, по ее словам, хочет «разделить Европу». Кроме того, она не признавала Крым российским.