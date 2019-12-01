Эрдоган обсудил с новой главой ЕК возвращение беженцев в Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обсудил в телефонном разговоре с новой главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в том числе возвращение беженцев в Сирию. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu 1 декабря.

В ходе переговоров, которые состоялись по инициативе ЕК, стороны обсудили процесс вступления Турции в Евросоюз.

Кроме того, собеседники обсудили пути оказания Турции поддержки по вопросу возвращения сирийских беженцев на родину в рамках соглашения Анкары и ЕС, которое было подписано 18 марта 2016 года.

Также Эрдоган и фон дер Ляйен обменялись мнениями относительно обеспечения размещения беженцев в так называемой буферной (демилитаризованной) зоне на сирийско-турецкой границе.

Ранее, 29 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на двух людей, знакомых с вопросом, сообщило, что Эрдоган планирует попросить у «евротройки», которая состоит из Великобритании, Германии и Франции, выделить Анкаре средства для реализации ее сирийской политики, в том числе по возвращению беженцев.

Вместе со своими коллегами из «евротройки» Эрдоган 3–4 декабря в Лондоне примет участие в праздновании 70-й годовщины НАТО.

«Анкара может попросить средства для финансирования своей политики в отношении сирийских беженцев, которых Турция намерена вернуть на родину, но для этого там необходимо создать инфраструктуру», — говорится в сообщении агентства.

Как уточняет Bloomberg, турецкий лидер хочет построить города в 32-километровой буферной зоне, но у него нет для этого необходимых средств. Строительство оценивается в $27 млрд. Проект позволит разместить в этом месте около 1 млн из 3,6 млн сирийских беженцев, которые сейчас живут на территории Турции.

Отмечается, что встреча президента Турции с «евротройкой» пройдет в напряженной атмосфере из-за конфликта Анкары и Парижа. 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» Североатлантического альянса из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по организации. До этого французский лидер также критиковал турецкую операцию в Сирии, называя ее грубой ошибкой НАТО и Запада. В ответ Эрдоган призвал Макрона проверить свой головной мозг.

Также агентство отмечает, что Турция «не в ладах со своими союзниками по НАТО в связи с недавним военным наступлением на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитно-ракетных систем С-400».

Турецкую военную операцию «Источник мира», которую Анкара проводила в Сирии с 9 по 22 октября против Рабочей партии Курдистана, которую она считает террористической, и боевиков ИГ («Исламское государство», запрещено в России), раскритиковали в Европе.