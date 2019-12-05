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Медведев назвал близорукой политику ЕС в отношении России

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Политика Евросоюза в отношении России близорука. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами в прямом эфире.

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«Россия готова выстраивать отношения со странами Европы на двусторонней основе, если они не готовы обсуждать проблемы коллегиально», — сказал он.

По словам премьера, для нормализации отношений с Западом нужно набраться мужества и признать ошибки, но страны Запада «должны сами объявить перемирие».

«Не мы эту войнушку начали, не нам ее завершать», — подчеркнул он.

Ранее 4 декабря страны – члены НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали «агрессивные действия» России, а также международный терроризм основными угрозами безопасности организации.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает Россию главной угрозой для альянса. По его словам, Москва становится всё более напористой, разрабатывает ядерное вооружение и якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В Москве отмечали, что альянсу необходимо иметь образ врага, чтобы оправдывать свое существование и наращивать военный контингент в Восточной Европе вблизи границ РФ.

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