Порошенко заявил об уловке России ради отмены санкций

Россия стремится включить в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе не имеющую отношения к Минским соглашениям «формулу Штайнмайера», чтобы добиться отмены санкций. Об этом 12 декабря заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

По словам экс-президента, санкции США и Евросоюза против России являются единственным инструментом давления на Москву, чтобы «мотивировать ее сесть за стол переговоров» и выполнить условия Минских соглашений. По его мнению, итоги саммита «нормандской четверки» не в пользу Украины, поскольку в решениях не упоминается о предложениях по «дорожной карте» выполнения соглашений и международной миротворческой миссии в Донбассе.

«Ни о какой «формуле Штайнмайера» ни в каких Минских соглашениях ничего нет. Почему разведение войск? Почему «формула Штайнмайера», которой нет в Минских соглашениях? Путин продавливает? Позиции, которые нужны Украине, даже не поднимаются, включая «дорожную карту», миротворцев, позициями по укреплению обороноспособности и прозрачности процесса», — приводит его слова «Интерфакс».

Порошенко считает, что власти Украины имеют поддержку мирового сообщества, и не пользоваться ей — безответственно. Он призвал скоординировать усилия для защиты украинских интересов и не дать возможность ослабить страну.

После госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Евросоюз и США ввели санкции в отношении Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине.

1 октября контактная группа по Донбассу в Минске подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса, а также согласовала дату отвода сил.

9 декабря на встрече лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

12 декабря Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до конца следующего года. Документ вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе, его также должен будет подписать президент Украины Владимир Зеленский.