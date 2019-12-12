Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до конца следующего года по итогам прошедшего голосования. Об этом 12 декабря говорится в сообщении на официальном сайте Верховной рады.
«Законом в ст. 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» цифры «2019» заменены цифрами «2020», — сообщили в пресс-службе. Документ временно вводит особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на срок до 31 декабря 2020 года.
Продление закона поддержали 320 проголосовавших парламентариев, в то время как необходимый минимум составлял 226 голосов, пишет «РИА Новости».
Документ вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе, его также должен будет подписать президент Украины Владимир Зеленский.
11 декабря стало известно, что Киев исказил перевод текста коммюнике по итогам прошедшего саммита «нормандской четверки» — исправлению подверглась часть, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения, пока текст не будет исправлен.
Результатом саммита в Париже, который состоялся 9 декабря, стали договоренности об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждение безальтернативности Минских договоренностей, решение об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, а также закрепление в конституции Украины особого статуса региона.