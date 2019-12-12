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Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса

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Фото: TASS/Zuma
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Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до конца следующего года по итогам прошедшего голосования. Об этом 12 декабря говорится в сообщении на официальном сайте Верховной рады.

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«Законом в ст. 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» цифры «2019» заменены цифрами «2020», — сообщили в пресс-службе. Документ временно вводит особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на срок до 31 декабря 2020 года.

Продление закона поддержали 320 проголосовавших парламентариев, в то время как необходимый минимум составлял 226 голосов, пишет «РИА Новости».

Документ вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе, его также должен будет подписать президент Украины Владимир Зеленский.

11 декабря стало известно, что Киев исказил перевод текста коммюнике по итогам прошедшего саммита «нормандской четверки» — исправлению подверглась часть, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения, пока текст не будет исправлен.

Результатом саммита в Париже, который состоялся 9 декабря, стали договоренности об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждение безальтернативности Минских договоренностей, решение об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, а также закрепление в конституции Украины особого статуса региона.

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