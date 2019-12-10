В раде прокомментировали поведение Зеленского на «нормандском» саммите

Президент Украины Владимир Зеленский на «нормандском» саммите в Париже прислушался к обществу, его выступление будто бы написал бывший президент Петр Порошенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 10 ноября, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность», бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Искренне и сердечно поздравляю гражданское общество, которое в очередной раз показало свое превосходство перед многочисленным, но аморфным обществом массовым: Зеленский нас всех услышал и правильно понял. Он даже не коснулся большинства «красных линий» на встрече «нормандской четверки», а [текст его] выступления будто бы Порошенко написал», — говорится в сообщении Арьева.

Депутат отметил два момента, к которым у него остаются вопросы. «Первый — в каком виде окажется «формула Штайнмайера», указанная в коммюнике встречи? Расшифровки пока нет, а в деталях сами знаете кого можно найти», — написал парламентарий.

Второй момент, по его словам, касается беспокойства о том, что именно предложит Зеленский в проекте закона об особом статусе Донбасса. «Будем следить и в дальнейшем контролировать действия власти», — заключил Арьев.

Первый за последние три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» — Украины, России, Германии и Франции — состоялся 9 декабря в Париже.

На брифинге по итогам встречи Зеленский выразил уверенность в подписании с Россией нового контракта по транзиту газа по лучшим условиям, чем обсуждалось ранее. Он добавил, что вопрос о продлении контракта на год снят, поскольку он «настаивал на максимально амбициозных условиях для Украины и Европы» — контракте на 10 лет.

Также украинский лидер заявил, что проще продлить на год закон об особом статусе Донбасса, а позже внести «формулу Штайнмайера», наблюдая определенные шаги Москвы, поскольку неизвестно, какая ситуация сложится через 5–10 лет.

Накануне саммита в Киеве украинская оппозиция провела на площади Независимости (майдане) акцию под лозунгом «Красные линии для Зеленского», за которые, по их мнению, украинскому лидеру нельзя выходить на переговорах.

Выступая на акции протеста, Порошенко напомнил Зеленскому в том числе о невозможности проведения прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до реализации условий безопасности, недопустимости уступок Киева в переговорах по транзиту газа и освобождению пленных «на оккупированных территориях и в России».

В тот же день вечером возле офиса президента Украины началась акция «Дозор на Банковой», длившаяся больше суток. На ней оппозиционеры и националисты призывали нынешнего президента страны «не допустить капитуляции» на встрече в Париже.

Устроить акцию украинцев призвали 4 декабря лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук.