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Протестующие в Киеве установили палатки возле офиса президента

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Протестующие в Киеве установили палатки возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в связи с новой акцией протеста, которая получила название «Дозор на Банковой» и приурочена к нормандскому саммиту. Об этом сообщила «Страна.ua».

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По предварительным данным, участники планируют провести у стен офиса Зеленского ночь, и не намерена расходиться до оглашения итогов саммита в Париже. Таким образом, они требуют не допустить «капитулянских решений» по итогам встречи «нормандской четверки».

8 декабря во время акции на майдане бывший президент Украины Петр Порошенко огласил требования украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед саммитом «нормандской четверки». Он заявил о недопустимости отдаления от европейского и евроатлантического курса страны и о невозможности проведения прямых переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до реализации условий безопасности. Позднее появилось видео того, как во время выступления Порошенко закидали яйцами.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

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