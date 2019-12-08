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Пристайко назвал главную «красную линию» на саммите в Париже

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Основная «красная линия» украинской делегации на предстоящим саммите «нормандской четверки» в Париже — граница Украины. Об этом 8 декабря написал в Twitter министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Завтра «нормандский саммит». Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр — международно признанный государственную границу Украины», — написал он.

Пристайко подчеркнул, что во время переговоров украинская делегация в первую очередь должна будет учитывать интересы всех граждан, разделенных по линии соприкосновения. Также он назвал главной задачей делегации мир, безопасность и развитие в единой деморатической стране.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на площади Независимости собрались несколько тысяч человек, чтобы призвать лидеров «нормандской четверки» услышать «красные линии». Участники акции скандировали «Нет капитуляции», держа в руках национальные и националистические флаги.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

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