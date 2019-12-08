Украинцы вышли на майдан для оглашения требований перед саммитом «четверки»

Несколько тысяч человек собрались 8 декабря в центре Киева на площади Независимости, чтобы призвать лидеров «нормандской четверки» услышать «красные линии», за которые Украина не выйдет.

«Призываю украинских патриотов прийти сегодня в 13:00 (14:00 мск. — Ред.) на площадь Независимости в Киеве и на площади ваших родных городов. Мы должны совместно защитить Украину. Россия, Франция, Германия должны услышать «красные линии», за которые мы не выйдем», — написал бывший президент страны Петр Порошенко в своем Telegram-канале.

Собравшиеся к этому времени несколько тысяч человек скандируют «Нет капитуляции», держа в руках национальные и националистические флаги, отмечает ТАСС.

После выступления на майдане артистов перед собравшимися выступил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. «Почему мы сегодня тут? Потому что всегда во времена, когда перед Украиной была опасность, украинцы выходят на майданы, чтобы защитить страну», — заявил он.

Накануне пресс-служба киевского отделения нацполиции Украины сообщила, что в украинской столице перед саммитом «нормандской четверки» ожидается проведение нескольких массовых акций.

4 декабря лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук соответственно — призвали граждан выйти на акцию 8 декабря, чтобы призвать власти Украины перед саммитом «нормандской четверки» не нарушать «красные линии».

Лидеры партий уверены, что руководство Украины не должно допускать никаких компромиссов относительно евроатлантического курса страны и «деоккупации и возвращения Крыма». В качестве примера «красной линии» политики привели выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до «выполнения условий безопасности и деоккупации».

2 декабря парламентская фракция «Европейская солидарность» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского обсудить с Верховной радой позицию Киева перед саммитом «нормандской четверки». Партия обратилась к главе государства с инициативой накануне поездки встретиться с лидерами парламентских фракций, чтобы совместно обсудить «красные линии», которые «недопустимо переходить, в том числе и в парламенте».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.