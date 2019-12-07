Порошенко объяснил призыв выйти на майдан перед саммитом «четверки»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что цель запланированного на 8 декабря митинга в Киеве — поддержка Украины перед саммитом «нормандской четверки». Об этом он рассказал во время телемарафона «Красные линии», передает «Интерфакс-Украина».

«Вече, которое собирается на майдане в 13:00 (14:00 мск) в воскресенье, — это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того чтобы Россия, Франция, Германия услышали — мы за эти «красные линии» не выйдем», — подчеркнул он.

Также Порошенко посчитал, что отсутствие результатов по итогам саммита не станет катастрофой для Украины.

Ранее в этот день пресс-служба киевского отделения нацполиции Украины сообщила, что в украинской столице перед саммитом «нормандской четверки» ожидается проведение нескольких массовых акций.

4 декабря лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук соответственно — призвали граждан выйти на акцию 8 декабря, чтобы призвать власти Украины перед саммитом «нормандской четверки» не нарушать «красные линии».

Лидеры партий уверены, что руководство Украины не должно допускать никаких компромиссов относительно евроатлантического курса страны и «деоккупации и возвращения Крыма». В качестве примера «красной линии» политики привели выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до «выполнения условий безопасности и деоккупации».

2 декабря парламентская фракция «Европейская солидарность» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского обсудить с Верховной радой позицию Киева перед саммитом «нормандской четверки». Партия обратилась к главе государства с инициативой накануне поездки встретиться с лидерами парламентских фракций, чтобы совместно обсудить «красные линии», которые «недопустимо переходить, в том числе и в парламенте».

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.