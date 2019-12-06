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Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в «нормандском формате»

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Фото: Администрация Президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина» рассказал о своих ожиданиях от предстоящих переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате», которые пройдут в Париже 9 декабря.

По его словам, он хочет добиться ясности в вопросе дальнейшего обмена удерживаемыми лицами, прекращения огня и установления мира в Донбассе.

Кроме того, Зеленский не стал говорить о подробностях своего видения последовательности выполнения пунктов Минских соглашений, чтобы «не сорвать саммит «нормандской четверки».

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«Я точно буду говорить про границу. У нас другой план по поводу границы, каким образом это передается и каким образом, когда Украина контролирует границу», — отметил при этом украинский лидер.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что как глава государства не будет напрямую разговаривать с нынешними представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, отмечает «РИА Новости».

Касательно предполагаемой встречи с президентом России Владимиром Путиным, глава Украины заявил, что ожидает конкретных результатов по ней. Зеленский отметил, что единственное, чего он боится перед встречей — безрезультативности переговоров и что всё закончится на фразе «мы планируем», пишет ТАСС.

1 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что главы России и Украины обязательно проведут личную встречу в рамках саммита «нормандской четверки». Представитель Кремля отметил, что в переговорах заинтересованы обе стороны. Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря.

2 декабря Зеленский назвал решение вопроса Донбасса без участия президента России Владимира Путина бегом на месте. Украинский лидер отметил, что война должна закончиться там как можно скорее.

3 декабря участники координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Подробности этих планов не раскрывались.

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