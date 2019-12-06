Лавров оценил попытки Зеленского достичь мира в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил действия президента России Владимира Зеленского, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом он заявил на V Международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог» в пятницу, 6 декабря.

«Сейчас, когда президент Зеленский действительно проявил волю к тому, чтобы добиваться мира, несмотря на все те препоны, которые перед ним возникают периодически, прежде всего со стороны ультрарадикалов и неонацистов, наши коллеги приветствуют прогресс, который был достигнут в выполнении предыдущих решений «нормандского формата», — цитирует «РИА Новости» Лаврова.

3 декабря участники координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Подробности этих планов не раскрывались.

2 декабря Зеленский назвал решение вопроса Донбасса без участия президента России Владимира Путина «бегом на месте». Украинский лидер отметил, война должна закончиться там как можно скорее.

1 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что главы России и Украины обязательно проведут личную встречу в рамках саммита «нормандской четверки». Представитель Кремля отметил, что в переговорах заинтересованы обе стороны. Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря.

27 ноября Киев и самопровозглашенная ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса. Однако каких-то либо предметных решений и внесенных поправок сделано не было.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Донбасс удастся вернуть под контроль Киева только через разоружение, разведение сил и примирение. Добиться цели, по его мнению, удастся только дипломатическим путем.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже больше пяти лет. За это время на территориях Луганской и Донецкой областей появились самопровозглашенные народные республики. Урегулированием конфликта занимается «нормандская четверка». В феврале 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали комплекс мер по реализации Минских соглашений, который, в частности, предполагает разоружение и прекращение огня. Несмотря на это договоренности нарушаются постоянно.