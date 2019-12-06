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Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы. Об этом говорится в итогах опроса, опубликованных 6 декабря на сайте фонда «Демократические инициативы».

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По данным опроса, 58,5% (по сравнению с 49% в июне 2019) респондентов считают, что ради мира стоит соглашаться на некоторые компромиссы.

«Эта позиция — «идти на компромиссы, но не на все», преобладает во всех регионах», — говорится в тексте пресс-релиза.

Всего 14% украинцев считают, что ради мира нужно соглашаться на любые компромиссы. Остальные не готовы на компромиссы или отказались отвечать. Менее всего население поддерживает проведение выборов на условиях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (неприемлемо для 66% и только для 16% приемлемо), амнистию всем участникам боевых действий против украинских войск (63% против 19%) и формирование силовых органов ДНР и ЛНР из местных представителей (56% против 21%).

Лишь 14% украинцев считают, что ради мира нужно соглашаться на любые компромиссы. По сравнению с июнем 2019 года число сторонников этой точки зрения уменьшилась на 6%.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев рассказал о целях Украины на саммите «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря в Париже. По его словам, Украина рассчитывает договориться об устойчивом прекращении огня, освобождении пленных и запуске диалога о выборах.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с момента госпереворота на Украине в 2014 году. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ответственность за ситуацию на юго-востоке страны украинские политики возлагают на РФ. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

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