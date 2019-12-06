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Депутат рады рассказал о целях Украины на «нормандском саммите»

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Фото: youtube.com
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Украина рассчитывает на «нормандском саммите» в Париже договориться об устойчивом прекращении огня, освобождении пленных и запуске диалога о выборах. С таким заявлением в эфире телеканала «1+1» выступил влиятельный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев.

По его словам, это не встреча для подписания соглашения. Депутат отметил, что выполнение пункта про новый политический процесс, а именно выборы, может быть возможно только после выполнения двух первых пунктов о прекращении огня и освобождении пленных, пишет «РИА Новости».

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Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве выражают «осторожный оптимизм» касательно перспектив российско-украинских отношений в связи с предстоящим саммитом «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря в Париже.

В преддверии саммита 25 ноября Путин обсудил ситуацию на юго-востоке Украины с постоянными членами Совета безопасности России на оперативном совещании. В тот же день по инициативе украинской стороны состоялась телефонная беседа российского лидера с Зеленским.

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине проходит с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке, в том числе и военной, повстанцев в ДНР и ЛНР. В Кремле эти обвинения категорически отрицают, заявляя, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.

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